Premiados os vencedores do concurso de fotografias Imagens da Cidade

Foram premiados na noite de quarta-feira (26), na Estação da Luz, os vencedores do Concurso de Fotografia “Imagens da Cidade”. O objetivo é incentivar a fotografia documental e autoral que contribua para a preservação da memória e história da cidade de Campo Mourão, além de mostrar um novo olhar dos participantes na captura de imagens que revelem aspectos diferenciados da cidade.

O destaque da noite foi Camila Marcelino, que conquistou dois prêmios: 1º lugar na categoria Memórias de Campo Mourão (inscrição única) e teve a foto “Parque Lago da Pedreira” na categoria Paisagem Natureza escolhida pelos internautas que votaram pela plataforma Colab. No total ela recebeu R$ 1,6 mil com os dois prêmios.

Para a categoria Cenas de Rua o 1º lugar ficou com Giuliana Florêncio Cavalheiro com a foto “Os invisíveis da Sociedade”; Leonardo de Souza Molina (2º – Catedral Solar) e José Vanderlei Dissenha (3º – Uma escada para o céu). A premiação foi de R$ 1 mil (1º); R$ 700,00 (2º) e R$ 500,00 (3º), por votos de uma comissão julgadora.

Este ano o concurso fez parte da programação dos 75 anos de aniversário de emancipação de Campo Mourão. Além da premiação do concurso, na quarta-feira também foi aberta a Festa Literária, que prossegue até sábado (29), com exposições, contação de histórias, oficinas, workshop, stands com vendas de livros e muito mais na Estação da Luz Dom Elizeu Simões Mendes.