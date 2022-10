Índice geral de infestação de dengue está em 2,46 por cento

O Levantamento de Indice Rápido (LIRA) que verifica a infestação do mosquito Aedes aegypti realizado pela Secretaria de Saúde nesta semana, constatou um índice geral de 2,46 por cento. Esse índice está acima do que preconiza o Ministério da Saúde, que é abaixo de um por cento. No levantamento anterior, a infestação estava dentro do preconizado.

Das 43 localidades analisadas, em 12 o LIRA constatou alto índice de infestação (acima de 4 por cento), em 10 médio risco e em 21, baixo. Os maiores índices foram constatados nas localidades São Francisco (13,79%), Indianápolis (10%) e Vila Candida (9,09%).

Dos 1.828 imóveis verificados, em 45 foram encontrados focos. Segundo a coordenadora do trabalho de campo, Marinalva Ferreira da Luz, o período epidemiológico começou em 1º de agosto e até agora não há nenhum caso comprovado da doença. Entretanto, há 58 casos suspeitos.

Mais de 80 por cento dos focos foram encontrados em residências, a maioria no lixo reciclável nos quintais. O índice de infestação é obtido a partir dos resultados das amostras analisadas em laboratório e serve de base para o trabalho de combate ao mosquito.

“Não paramos com nenhuma ação, desde o trabalho de campo, caminhadas, entre outros. Esse resultado será informado ao Comitê Gestor”, explicou Marinalva, ao acrescentar que no Dia da Finados será realizado um trabalho de orientação no Cemitério Municipal.