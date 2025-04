Prefeitura recebe representantes da Amo Down para discutir demandas em saúde e educação

Nessa segunda-feira, representantes da Associação Mourãoense de Síndrome de Down (Amo Down) estiveram na Prefeitura de Campo Mourão para uma reunião que tratou de demandas relacionadas às áreas de saúde e educação.

O encontro, realizado no gabinete do prefeito Douglas Fabrício, contou com a presença do vereador Sidnei Jardim e do assessor Marcelo Alflen, representando o vereador Devanildo Parma.

Durante a reunião, a diretoria da Amo Down se apresentou e expôs as principais necessidades da comunidade de pessoas com Síndrome de Down e seus familiares, reforçando a importância de políticas públicas que garantam inclusão e acesso a serviços essenciais.

O prefeito Douglas Fabrício destacou o compromisso da gestão municipal em acolher as demandas e buscar soluções em parceria com a associação. Além disso, ressaltou que sua administração está aberta ao diálogo e que novas reuniões devem ser agendadas para avançar nas pautas apresentadas.

SOBRE A AMO DOWN

Fundada como uma entidade sem fins lucrativos, a Amo Down reúne pessoas com Síndrome de Down, familiares e apoiadores, promovendo atividades e eventos que incentivam a troca de experiências e a integração social.

A associação tem papel fundamental no apoio às famílias e na defesa dos direitos dessa parcela da população, trabalhando para ampliar a conscientização e a inclusão em Campo Mourão.