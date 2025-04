Maio laranja alerta sobre abusos e exploração de crianças e adolescentes

Conscientizar sobre a necessidade de combater o abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes é a proposta da campanha “Maio Laranja”, que será aberta oficialmente dia 7 de maio, às 8 horas, no Teatro Municipal de Campo Mourão. O intuito é mobilizar e convocar a sociedade para o engajamento contra a violação dos direitos do público infantil.

O trabalho em Campo Mourão é realizado pela rede de Assistência Social e parceiros, como a Secretaria Municipal de Educação e o Núcleo Regional de Educação. No âmbito do município tem a frente o CREAS, um serviço especializado da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEASO). Em 2023 e 2024, o CREAS atendeu 459 crianças e adolescentes em situação de violências e desse total, 111 sofreram violência sexual. Em 2025, 58 crianças acessaram o serviço e 16 delas em decorrência da violência sexual.

A programação da campanha prevê apresentações de peças teatrais com a temática da violência sexual e psicológica contra crianças e adolescentes; colocação da faixa da Campanha na prefeitura, CREAS, no Conselho Tutelar, na Delegacia da Mulher, no Fórum e na Praça do Fórum.

Na segunda quinzena de maio estão previstas rodas de conversas promovidas pelas técnicas do CREAS, com distribuição de cartilhas educativas nas escolas municipais da Vila Urupês, Fortunato Perdoncini, Avelino Piacentini, Lar Paraná e Santa Cruz.

“Faça Bonito: Proteja Nossas Crianças e Adolescentes” é o slogam da campanha nacional, simbolizada pela flor Gerbera de cor laranja, daí o nome “Maio Laranja”. O dia 18 de maio foi instituído por meio de lei federal em função da morte da menina Aracelli, em Vitória (ES), que aos oito anos foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada.