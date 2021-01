Prefeitura prorroga toque de recolher e libera música ao vivo

Em novo decreto publicado nesta sexta-feira, a prefeitura de Campo Mourão decidiu manter as restrições voltadas ao enfrentamento do Covid-19. Dentre as medidas contra aglomeração das pessoas, estão a manutenção do toque de recolher por mais 15 dias (23h às 6h do dia seguinte). Atividades esportivas coletivas e eventos com mais de 10 pessoas também continuam suspensos por mais 15 dias.

Por outro lado, a prefeitura permitiu a realização de música ao vivo, mas com a proibição das pessoas dançarem nos ambientes. Em nota, a prefeitura informou que a fiscalização continuará ativa, ”como forma de manter a ordem para o cumprimento de tudo o que estiver exposto nos decretos.”

Espaços públicos como Estádio Municipal, parques, bebedouros, arenas multiuso, academias da terceira idade, entre outros locais continuam fechados ao público.

O decreto reforça ainda que consumo de bebida alcoólica em espaços públicos continua proibido, assim como funcionamento de edículas e espaços de lazer para eventos.

A manutenção das restrições pelo município segue as orientações do Comitê de Crise do Covid-19, que leva em consideração o alto índice de casos confirmados diariamente de coronavírus em Campo Mourão.

Boletim de ontem trouxe 49 novos casos, totalizando 4.149 desde o início da pandemia, com 77 óbitos. Os leitos da UTI-Covid também seguem lotados na Santa Casa, situação que força a prefeitura a manter as medidas de enfrentamento à doença mais rígidas no município.