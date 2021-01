Diretores da rede estadual recebem formação para início do ano letivo

Teve início na terça-feira (19) o Encontro de Diretores – Foco na Aprendizagem – no Paraná. O evento é promovido pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, e segue até a sexta-feira (29).

O encontro conta com palestras e oficinas voltadas para os diretores de escolas da Rede Estadual de Educação. “Foram quatro dias de formação. Todos os anos, os nossos Diretores passam por capacitação no intuito de preparação/planejamento para as atividades e ações do ano. Quer seja no aspecto administrativo e em especial, Pedagógico”, explica a chefe do Núcleo Regional de Educação de Campo Mourão, Ivete Keiko Sakuno Carlos.

Segundo Ivete, esta semana passaram pela formação, as direções dos colégios de tempo integral e Colégios Cívico Militares de todo Paraná. “Uma inovação é de que a formação foi totalmente online, com resultado maravilhoso. Na semana que vem, serão os diretores das escolas regulares”, informou a chefe do NRE.

No total serão 16 horas de formação voltada aos gestores dos colégios. O principal objetivo é que os diretores possam se apropriar das diversas ferramentas que a Secretaria oferece como apoio para o trabalho pedagógico dos profissionais da educação e iniciar o planejamento de 2021 com oficinas mão na massa e voltadas à realidade de cada escola.