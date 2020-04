Prefeitura libera retorno da Feira do Produtor

Os feirantes de Campo Mourão foram liberados para retomar as atividades a partir desta segunda-feira. A prefeitura publicou decreto na sexta-feira (24), mas com algumas restrições para prevenir o coronavírus.

A Feira do Produtor vai reabrir nesta terça-feira. A liberação também vale para a Feira da Economia Criativa, que acontece no centro.

O serviço foi liberado, mas com várias restrições, como proibição de consumo no local, degustação de alimentos ou bebidas e sem brinquedos ou áreas de recreação. Além disso, a Feira do Produtor deverá atender das 16h às 21h, ou seja, com horário estendido para evitar aglomeração.

“O pessoal está voltando com o máximo de cuidado, respeitando todas as medidas e a gente pede a compreensão dos clientes, pois todos deverão usar máscara, bem como manter o espaçamento”, disse o secretário da Feira, Lucio Barbosa.

Segundo ele, alguns feirantes, que fazem parte do grupo de risco para a Covid-19 vão continuar em casa. “Os feirantes de mais idade ainda não retornam às atividades.”

Confira as principais regras para reabertura da Feira