Prefeitura entrega documentos de imóveis a mais 10 empresas

Há poucos dias, a Prefeitura de Campo Mourão fez a entrega de documentos de autorização a 10 empresas para a escrituração de imóveis urbanos outorgados por meio do Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico (Procampo). Do evento, que aconteceu na Casa do Empreendedor, com a presença do prefeito Tauillo Tezelli, participaram também secretários municipais, empresários e lideranças do setor produtivo local.

No total foram entregues documentos de 14 imóveis localizados em diferentes áreas da cidade, beneficiando indústrias, empresas prestadoras de serviços, estabelecimentos comerciais, etc. Nessa rodada do Procampo foram contempladas empresas de pequeno e médio porte, algumas já há anos no mercado e outras recém implantadas, que geram elevado número de empregos e fomentam a economia local.

Os imóveis foram destinados as empresas através de leilões, como estabelece a legislação que regulamenta o Procampo. Alguns casos foram de regularização de terrenos que já há anos eram ocupados pelas empresas de forma irregular – sem documento de posse -, o que gerava insegurança jurídica aos empreendimentos.

Os demais terrenos que tiveram a emissão de autorização para escritura foram vendidos em leilões, com descontos de 10 a 80 por centro, com forma de incentivo do governo municipal aos empreendimentos. Tratam-se de terrenos sem edificações e as empresas contempladas assumiram compromissos quanto a investimentos e geração de empregos.

Nos pronunciamentos durante o evento foi destacada a importância da regularização da documentação dos terrenos para as empresas que já há anos ocupam os imóveis, inclusive propiciando a segurança necessária para a realização de investimentos em ampliações. Também foi ressaltado o real significado e alcance da destinação de terreno, em condições especiais, como forma de incentivo para a atração de novos empreendimentos ou a ampliação das atividades de empresas já em funcionamento.

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), Francisco Viudes, enfatizou em seu pronunciamento os muitos desdobramentos positivos gerados pelos incentivos oferecidos através do Procampo. Enfatizou ainda que Campo Mourão vem crescendo em todas as áreas, com sua economia passando por um consolidado processo de diversificação e fortalecimento.

O evento contou com a participação também do coordenador geral da Prefeitura, Francisco Pequito; do gerente da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico do Município, Valter Veloso; do ex-presidente do Codecam, empresário Fernando Mizote; do delegado do Creci em Campo Mourão, Geber Nasser; e do secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma.