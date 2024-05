Campo Mourão terá Feira do 1º Emprego dia 23 de maio

Conectar e aproximar empresários em busca de colaboradores e jovens recém-formados é a proposta da 1ª Feira do Emprego ou Estágios, que será realizada dia 23 de maio, em frente a Agência do Trabalhador, em Campo Mourão. A feira é organizada pela administração municipal, por meio da Agência do Trabalhador e Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico com apoio da Acicam, CIEE, Codecam e SESI/SENAI.

O foco do evento é mostrar que jovens sem histórico profissional podem ser uma estratégia inteligente para as empresas. “Ao optar por contratar candidatos sem experiência prévia, os empresários têm a oportunidade de moldar e treinar suas equipes de acordo com suas necessidades específicas”, pondera o secretário municipal, Eduardo Akira Azuma.

Contratar candidatos ao primeiro emprego também estimula a continuidade de seus estudos, incentivando-os a buscar aprimoramento contínuo e desenvolvimento profissional. “A participação das empresas nessa iniciativa não apenas atende às suas necessidades de recrutamento, mas também contribui para a formação de profissionais mais capacitados e engajados no mercado de trabalho”, acrescenta.

Empresários interessados em disponibilizar vagas ou participar com estande podem entrar em contato até dia 17 de maio com a Agência do Trabalhador pelo telefone 44 3144-0029 ou WhatsApp 44 99154-4848, com Rosinaldo.