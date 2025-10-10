Prefeitura e projeto CidadElas – CMEG lançam campanha de amor por Campo Mourão

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Comunicação, em parceria com o projeto CidadElas, da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (Cmeg), lançou nesta semana a campanha “Sou Campo Mourão, sou de Coração”. A iniciativa representa uma releitura da histórica campanha “Sou Campo Mourão de Coração”, que nos anos 1990 conquistou o Prêmio Top de Marketing do Paraná e marcou gerações de mourãoenses.

O novo projeto surge como resultado de uma parceria entre o poder público e a sociedade civil organizada. Durante reuniões entre a equipe da Prefeitura e integrantes do CidadElas, que já desenvolviam propostas similares de valorização da identidade local, foi definido o conceito do rebranding que mantém viva a essência da campanha original, agora atualizada para os dias atuais.

Para o secretário municipal de Comunicação, Raoni de Assis, a iniciativa combina tradição e inovação. “Valorizar a nossa cidade, a nossa terra e levar esse amor a todos é muito importante. Valorizar a nossa história também, por isso optamos por fazer um rebranding dessa campanha de sucesso, trazendo alguns elementos novos. É uma homenagem à nossa cidade e à nossa gente”, afirmou.

A coordenadora do projeto CidadElas, Edilaine Castro, comemorou a concretização da parceria. “Essa era uma ideia do nosso grupo, buscando contribuir com a cidade. Ficamos felizes em unir forças com a Prefeitura, que encampou também esse ideal. Precisamos sempre olhar para a nossa terra e nos orgulhar do que já construímos”, destacou.

AÇÕES E ENGAJAMENTO

A campanha contará com diversas ações de mídia e uma novidade especial: uma música inédita que celebra o espírito mourãoense, destacando as crianças, as tradições locais, como o famoso Carneiro no Buraco e o amor pela cidade.

O prefeito Douglas Fabrício enfatizou o caráter transformador da iniciativa. “É um orgulho enorme ver de perto o quanto Campo Mourão cresce e se transforma, sem perder o seu jeito acolhedor e a força do seu povo. Essa campanha vem valorizar o que temos de mais valioso, que é a nossa gente, e estimular nas crianças o amor por nossa terra”, declarou.