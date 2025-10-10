PRF apreende carga de cigarros na BR-369, em Juranda

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite desta quinta-feira, 9, uma carga irregular de cigarros contrabandeados durante fiscalização na BR-369, em Juranda.

A equipe realizava ações de combate à criminalidade quando abordou um veículo que transportava mercadorias enlonadas na carroceria. O condutor informou que levava bolas de futebol e produtos alimentícios e apresentou as notas fiscais delas.

No entanto, ao fiscalizarem a carga, os policiais constataram que, entre os volumes declarados, havia dez caixas de papelão contendo cigarros contrabandeados, entre eles cigarros eletrônicos. No total, foram apreendidos aproximadamente três mil unidades de cigarros eletrônicos e 500 maços de cigarros estrangeiros. A quantidade exata será confirmada pela Receita Federal para onde a mercadoria foi encaminhada.

O motorista relatou que foi contratado por meio de um aplicativo de transporte de cargas e que carregou os produtos em Foz do Iguaçu e Marechal Cândido Rondon para levar a São Paulo. Ele foi preso por contrabando e levado à Polícia Federal.