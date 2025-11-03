Prefeitura disponibiliza caçambas para recolhimento de entulhos na área central
A Prefeitura de Campo Mourão iniciou nesta segunda-feira (03) a disponibilização de 14 caçambas para o recolhimento de entulhos e materiais danificados na área central da cidade, medida que tem como principal objetivo auxiliar os comerciantes afetados pelo temporal do último sábado (01).
As fortes chuvas provocaram estragos em imóveis e estabelecimentos comerciais, e a ação emergencial busca agilizar a limpeza e recuperação das áreas atingidas, garantindo melhores condições para a retomada das atividades.
As caçambas foram posicionadas em locais estratégicos para facilitar o descarte dos resíduos e, a princípio, ficarão disponíveis por uma semana.
Confira onde estão localizadas as caçambas:
Av. Manoel Mendes de Camargo
Esquina com Rua São Paulo;
Esquina com Rua Harrison José Borges;
Esquina com Rua Brasil;
Esquina com Rua Francisco Albuquerque;
Esquina com Rua Araruna;
Esquina com Rua Roberto Brzezinski.
Av. Capitão Índio Bandeira
Esquina com Rua Mato Grosso;
Esquina com Rua São Paulo;
Esquina com Rua Harrison José Borges;
Esquina com Rua Brasil;
Esquina com Rua Francisco Albuquerque;
Esquina com Rua Araruna.
Av. Irmãos Pereira
Esquina com Rua Harrison José Borges;
Esquina com Rua Brasil.
A prefeitura reforça que as caçambas devem ser utilizadas exclusivamente para o descarte de entulhos, restos de materiais danificados e resíduos resultantes do temporal, não sendo permitido o descarte de lixo comum.