Prefeitura de Campo Mourão realiza Semana Interna de Prevenção de Acidentes

Mais de dois mil servidores, empregados públicos e estagiários da Prefeitura de Campo Mourão, além de representantes dos poderes executivo e legislativo, participaram da abertura da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT), promovida pela Comissão de Segurança e Medicina do Trabalho (CSMT), órgão ligado à Secretaria Municipal de Administração. O evento foi realizado nesta sexta-feira (21), em dois períodos, no Celebra Eventos.

A programação contou com apresentação de dados estatísticos referentes à saúde do servidor, como número e natureza dos acidentes de trabalho, ginástica laboral e palestra motivacional.

De acordo com o Diretor de Gestão de Pessoas da Prefeitura de Campo Mourão, Tiago Martins da Silva, a SIPAT tem como objetivo a conscientização dos servidores em relação à prevenção de acidentes, qualidade de vida, saúde e segurança no local de trabalho. “A segurança é uma responsabilidade compartilhada. Todos nós desempenhamos um papel fundamental na construção de um ambiente de trabalho seguro e saudável. Por isso, a Secretaria Municipal de Administração em conjunto com a Comissão de Segurança e Medicina do Trabalho, dedica esse dia à busca pela conscientização e bem-estar de todos os servidores”.

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT) contou com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (SEMA), Fundação de Esportes de Campo Mourão (FECAM) e Sindicato dos Servidores Públicos de Campo Mourão (Sindiscam).