Copa Coamo: A melhor de todas as 17 edições, um show dentro e fora dos campos

A Copa Coamo 2025 foi um show! Milhares de pessoas entre cooperados e familiares, funcionários e convidados, dos estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, prestigiaram sábado, dia 26 de julho em Campo Mourão, a grande final do maior evento esportivo rural do Brasil.

O cerimonial de abertura encantou a todos e destacou o tema “Sucessão familiar”, com várias atrações como a entrada e desfile das delegações e o momento cívico com o hasteamento das bandeiras. A entrada da chama olímpica foi realizada pelo cooperado patriarca Estefano, da família Bartchechen.

Como ato contínuo, a condução da chama pelo filho Adriano, da equipe Santa Ana e Amigos, de Araruna, e o acendimento da pira feita pelo neto Miguel. Após acesa a pira, Miguel foi ao encontro dos pais Adriano e Fernanda, e do avô Estefano, no palco. Na valorização da família cooperada, Zenilda Parteka Olipa, da equipe Meninas do Campo, de Goioerê, prestou o juramento do atleta ao lado do esposo Maurício e do filho Luiz.

SHOW

O grande público no ginásio da Arcam acompanhou a mensagem de alegria, emoção e gratidão da diretoria da Coamo. A plateia foi presenteada com um show artístico pelo grupo Sou Arte de Campo Mourão, que envolveu e encantou a todos do início ao fim do espetáculo, que teve como último ato na cerimônia a confraternização dos mais de 650 atletas finalistas da 17ª edição da Copa Coamo.

Após o espetáculo da abertura, os atletas dos 66 times finalistas do futebol suíço e vôlei de areia disputaram os 98 jogos nos cinco campos de futebol e três quadras de vôlei de areia, com muita determinação, disciplina, bom nível técnico e o apoio das suas torcidas que vieram de todas as regiões da área de ação da Coamo.

CAMPEÕES

No início da noite, foram conhecidos os campeões nas duas modalidades da Copa Coamo 2025 e realizado o cerimonial de premiação e encerramento do evento. A equipe campeã no vôlei de areia foi a Amargoso Voleibol, de Pitanga, que venceu na final a Aurora, de Amambai. Em terceiro ficou a equipe As Patroas, de Engenheiro Beltrão e em quarto lugar a equipe Fica Gelo, de Tupãssi.

O campeão no futebol suíço foi a equipe Araucária, de Mangueirinha. O título veio da vitória sobre Vila Nova, de Manoel Ribas. Em terceiro foi o União Forekevics, de Boa Ventura de São Roque e em quarto lugar a equipe Nossa Senhora Aparecida, de Peabiru.

RECEITAS DE ORIGEM

No cerimonial de encerramento foram premiadas oito receitas de origem da Família Coamo, representando respectivamente cada regional finalista entre os quatro primeiros colocados no vôlei de areia e no futebol suíço.

COAMO TV

Uma novidade nesta grande final de 2025 foi a montagem de uma estação da Coamo TV na área de Comunicação. Neste local foram exibidas ao vivo durante o dia pelo canal da Coamo no Youtube, uma série de entradas com conversas com convidados, entre diretores da Coamo, Credicoamo, Ocepar e CCO da Copa Coamo.

E antes do cerimonial de encerramento, a equipe da Assecom transmitiu de forma inédita ao vivo, a decisão do futebol suíço entre Mangueirinha e Manoel Ribas. Ao todo, incluindo o cerimonial de abertura, outras quatro transmissões somente no canal da Coamo no Youtube, foram mais de cinco horas de transmissão, sem contar a divulgação com produção de conteúdos nas redes sociais da cooperativa.

RUA DO COOPERATIVISMO

Uma das atrações ao lado dos campos e quadras durante o dia foi a Rua do Cooperativismo, um espaço que possibilitou de forma inovadora e criativa a interação com o grande público por meio de estações que mostraram produtos e serviços das áreas de Cooperativismo, Alimentos, Sustentabilidade, Comunicação e Credicoamo.

“A gente sabe que a segurança de estarmos aqui é a mesma que temos na Coamo, para conduzir com tranquilidade e da forma correta os negócios e o desenvolvimento dos cooperados, e quando a gente fala em família, a gente fala em família Coamo mesmo. E tudo isso aqui foi feito com perfeição e pela nossa equipe, a quem nós agradecemos. Tudo isso foi feito por engenheiros, contadores, administradores, soldadores e muitos outros profissionais, pela força e energia do puro voluntariado”, disse Airton Galinari, presidente Executivo da Coamo.

O presidente do Conselho de Administração da Coamo, José Aroldo Gallassini, agradeceu aos cooperados presentes e destacou o sucesso da Copa Coamo. “Eu fiquei muito emocionado com este evento onde tudo foi preparado com muito esmero e carinho. Tudo o que a Coamo faz é grande, e esta Copa Coamo também é um evento grandioso, um grande programa de relacionamento com o esporte e lazer, com forte integração e reunindo mais de 7 mil atletas e dirigentes. A vibração dos funcionários voluntários é algo maravilhoso e digno de elogios, e por isso todos estão de parabéns!”