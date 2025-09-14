Contagem regressiva para o início do Empreende Week, em outubro

Há menos de um mês do início da nona edição do Empreende Week/2025, em Campo Mourão, os preparativos encontram-se na fase dos ajustes finais e a expectativa dos organizadores é superar o sucesso alcançado nos anos anteriores. Trata-se de um dos maiores eventos de ciência, tecnologia, inovação, negócios e empreendedorismo realizados no Paraná e uma vez mais a programação – totalmente gratuita – será concentrada nas dependências do Mourão Garden Evento (na saída para Maringá).

As atividades vão se estender de 06 a 09 de outubro, com vasta e diversificada programação que será oficialmente divulgada nos próximos dias. Serão disponibilizadas atividades e atrações inéditas para públicos variados – desde estudantes do ciclo básico, empreendedores e o público em geral -, com a programação estendendo-se pela manhã, tarde e noite.

Serão mais de 50 atividades ao longo dos quatro dias e a cerimônia de abertura está marcada para o dia 06, às 19 horas, com a presença já confirmada de várias autoridades e lideranças do setor produtivo do Paraná. No ano passado, mais de 15 mil pessoas passaram pelo evento. Em torno de 60 instituições estão envolvidas na realização do Empreende Week/2025.

Os interessados em participar devem se inscrever através do link: https://www.sympla.com.br/ evento/empreende-week-2025/ 2897737.

Mais informações os interessados podem obter no site www.empreendeweek.com.br.

REALIZAÇÃO

A frente da realização do Empreende Week/2025 estão o Sebrae, prefeitura municipal, Fundação Educere, Sindimetal/Campo Mourão e a UTFPR. A promoção tem por missão potencializar, com parcerias e conexões, um futuro mais inovador, inclusivo e sustentável para Campo Mourão e região.

Campo Mourão vem se transformando em um dos principais polos de inovação do interior do Paraná.