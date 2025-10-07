A confusão dos Norbertos: o erro histórico na origem de Campo Mourão

Norberto Mendes Cordeiro esteve em Campo Mourão em 1880. Foi em razão dessa viagem, que se estendeu até as Sete Quedas, em Guaíra, que ele recebeu o título de Comendador das mãos do Imperador Dom Pedro II, no Rio de Janeiro.

Nascido em 1821, Norberto Mendes Cordeiro casou-se em 1840 com Maria Angélica de Souza, com quem teve 13 filhos. Seu espírito desbravador o levou a percorrer o interior do Paraná em uma época em que grande parte do território ainda era desconhecida, contribuindo para o reconhecimento e a ocupação da região que mais tarde daria origem a Campo Mourão.

Já Norberto Marcondes, nascido em 1912 e falecido em 1980, foi proprietário de uma fazenda na localidade de Baú, na região de Guarapuava. Embora tenha sido um importante fazendeiro paranaense, ele não teve relação com a expedição de 1880.

A confusão entre os dois nomes começou com a inserção equivocada de Marcondes no lugar de Mendes Cordeiro, o que acabou gerando