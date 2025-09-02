Prefeitura de Campo Mourão acompanha investigação sobre empresa do vale-alimentação

A Prefeitura de Campo Mourão informou nesta terça-feira (2) que foi surpreendida pela notícia de uma investigação envolvendo a empresa que venceu a licitação em 2022 e é responsável pela gestão do cartão de vale-alimentação dos servidores municipais.

Segundo a administração, servidores relataram que alguns estabelecimentos comerciais deixaram de aceitar o cartão nesta terça. No entanto, até o momento nenhum estabelecimento comunicou oficialmente o fato à Prefeitura.

Diante da situação, o prefeito Douglas Fabrício determinou imediatamente o acionamento imediato da equipe jurídica para acompanhar o caso e tomar todas as medidas necessárias. O objetivo, segundo a Prefeitura, é resguardar os direitos dos servidores e garantir a normalização do serviço.

A Prefeitura reafirma seu compromisso em assegurar que os servidores não sejam prejudicados e reforça que atua com responsabilidade, buscando sempre a transparência e a boa gestão dos recursos públicos, de forma a proteger tanto o interesse coletivo quanto a valorização do funcionalismo municipal.