Seguranças e monitoramento frustram roubos no cemitério de Farol

A ação criminosa de dois indivíduos que roubavam placas de bronze no Cemitério Municipal de Farol foi interrompida por dois seguranças no local na manhã desta terça-feira, 2.

Eles abordaram os ladrões que correram e tiveram o veículo utilitário Saveiro de cor branca identificado, com a leitura da placa, de Sarandi, pelo Sistema de Monitoramento Inteligente do município. A mobilização teve apoio da Polícia Militar com alerta sobre o veículo em fuga.

O prefeito Oclecio Meneses afirma que a segurança será intensificada no local e que as placas de bronze serão devolvidas aos familiares.