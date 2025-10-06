Concurso de Poesias de Campo Mourão divulga vencedores

A Secretaria Municipal de Cultura da prefeitura de Campo Mourão divulgou os ganhadores do Concurso de Poesias organizado pela Biblioteca Municipal Professor Egydio Martello. O certame, que busca valorizar a produção artística local e estimular a leitura, reconheceu autores em duas categorias temáticas: Campo Mourão e Livre. O concurso faz parte da programação de aniversário de 78 anos do município.

Na temática Campo Mourão, o 1º lugar ficou com Adriano Antônio Pereira, com a poesia “Campo de Dentro”. O 2º lugar foi conquistado por Dirceu Jacob de Souza, com “Campo Mourão em Silêncio Pesado”, e o 3º por Ivy Cassa, com “Vou me embora pra Campo Mourão”. Já na temática Livre, o destaque foi para Arzízio Cardoso, que garantiu o 1º lugar com “Eucaristia”. Ana Rebeca Corado dos Santos ficou com o 2º lugar com “Medos Externos”, enquanto Humberto Pio Guimarães levou o 3º, com “O Canteiro e o Desenho”.

Além da premiação em dinheiro, que varia de R$ 550 a R$ 1.300, as cinco poesias melhores classificadas em cada temática integrarão uma coletânea poética a ser publicada em 2026 pela Secretaria de Cultura. A cerimônia de premiação e a apresentação das poesias selecionadas acontecem no próximo dia 24 de outubro, na Biblioteca Pública Municipal.

“Este concurso é um incentivo à imaginação, à identidade e à arte de nossa gente. Campo Mourão tem investido com seriedade na cultura porque reconhece que ela é essencial para o desenvolvimento humano e social”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso.