Prefeitura de Campo Mourão abre inscrições para o programa Castramóvel neste sábado

A Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (SEMA), realiza neste sábado (1º) as inscrições para o programa Castramóvel, que oferece cirurgias gratuitas de castração para cães e gatos. O cadastramento acontecerá no antigo prédio da Defensoria Pública do Estado, localizado na Praça Alvorada, no Lar Paraná.

Nesta etapa, o atendimento será destinado exclusivamente aos tutores que residem na Região 1, isto é, nos bairros Lar Paraná, Jardim Araucária, Jardim Gutierres, Centro, Copacabana, Jardim Tomasi e adjacências, além do Distrito de Piquirivaí. Moradores da zona rural também podem se inscrever.

As cirurgias estão programadas para os dias 5, 6 e 7 de novembro, com um total de 140 vagas disponíveis para cães e gatos, machos e fêmeas, com idade entre 6 meses e 7 anos. Os procedimentos são realizados com anestesia inalatória e bisturi ultrassônico, técnica moderna e minimamente invasiva que proporciona recuperação mais rápida e segura para os animais.

As inscrições serão realizadas somente de forma presencial, a partir das 8h30, e seguirão enquanto houver vagas. Não serão aceitas inscrições com documentos de terceiros, e os tutores não devem levar os animais no dia da inscrição.

Critérios e documentação necessária:

– Limite de dois animais por endereço;

– Animais de ambos os sexos, entre 6 meses e 7 anos;

– Famílias beneficiárias do Bolsa Família ou com renda familiar de até dois salários mínimos;

– Apresentar RG e CPF do tutor;

– Comprovante de endereço atualizado em nome do tutor ou de parente de primeiro grau;

– Cartão Bolsa Família ou comprovante de renda atualizado.

O programa Castramóvel tem como objetivo promover a saúde e o bem-estar dos animais, além de contribuir para o controle populacional e a redução do abandono. A castração ajuda a prevenir doenças como tumores mamários e infecções uterinas, além de evitar crias indesejadas.