Prefeitura alerta para o descarte correto de materiais perfurocortantes

A Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-estar Animal (SEMA), orienta toda a população sobre os cuidados básicos e essenciais no descarte de objetos perfurocortantes, para que sejam evitados acidentes com os coletores que prestam serviços no município. Nesta semana, foi registrado um acidente de trabalho com um dos profissionais, causado por materiais perfurocortantes mal embalados.

Mesmo com a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), como luvas, uniformes e calçados fechados, os profissionais que fazem a coleta de lixo não estão totalmente protegidos. Os itens de segurança reduzem os riscos, mas nem sempre são suficientes para livrar os coletores dos perigos escondidos nas lixeiras.

Os itens que mais provocam acidentes são: cacos de vidro, agulhas, lâminas, palitos, entre outros. A maneira correta de descarte de um objeto que possa cortar ou furar é sempre envolvê-lo em uma camada protetora, como dentro de uma caixa de papelão, uma garrafa pet ou em muitas folhas de jornal. Já agulhas e seringas, devem ser acondicionadas em um recipiente de material rígido com tampa, como os vidros de amaciantes, por exemplo, e entregues nas Unidades Básicas de Saúde.

O Secretário de Meio Ambiente e Bem-estar Animal, Franco Freire Sanches, destaca a importância do descarte correto desses materiais. “Se o descarte for realizado de forma correta, vários acidentes podem ser evitados não só com os coletores, mas até mesmo com pessoas em situação de rua, catadores e animais que mexem no lixo. Sem contar que além das lesões físicas, esse tipo de acidente pode resultar ainda na contaminação por doenças transmitidas pelo sangue e provocar danos irreversíveis ao acidentado”, explicou.