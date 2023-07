Explosão em silo de cooperativa resultou em sete mortes e uma pessoa está desaparecida

Durante as buscas na madrugada de hoje o Corpo de Bombeiros encontrou mais cinco corpos vitimas da explosão em um silo de secagem de grãos da C.Vale, cooperativa agroindustrial de Palotina, no oeste do Paraná. Com isso subiu para sete o número de trabalhadores mortos na explosão.

O incidente ocorreu na tarde dessa quarta-feira (26). Doze pessoas ficaram feridas, segundo a Defesa Civil, além de outra que continua desaparecida. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, que mantém os trabalhos no local, cinco pessoas foram encaminhadas para hospitais da cidade e região em estado grave.

Uma força-tarefa foi montada para o resgate das vítimas, reunindo mais de 35 socorristas e cães de Palotina, Cascavel e Toledo, cidades do oeste do Paraná.

O governo estadual anunciou o envio, em dois aviões da Casa Militar, de 14 bombeiros do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost), equipe especializada da corporação. Dois cães também seguirão nesses voos.

NOTA DA C.VALE

“A C.Vale comunica aos seus associados e comunidade em geral que nesta quarta-feira, 26 de julho, às 16h50, um sinistro de grandes proporções atingiu nossa unidade central de recebimentos de grãos em Palotina, oeste do Paraná, devido a causas ainda não identificadas. No momento, a prioridade está centrada na mobilização de todos os esforços e recursos necessários à preservação da integridade dos colaboradores atingidos pelo incidente e apoio aos familiares das possíveis vítimas atingidas. No momento, todas as equipes de segurança da cooperativa estão ativas colaborando com autoridades públicas envolvidas, visando minimizar efeitos desse lamentável evento. Assim que todas as variáveis forem identificadas e apuradas as repercussões geradas pelo incidente, nova nota de esclarecimento será emitida pela equipe de gerenciamento de crise instalada nessa oportunidade.”