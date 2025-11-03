Polícia Militar presta apoio à população de Quinta do Sol após fortes tempestades

No início da noite do último sábado, 1, o município de Quinta do Sol foi severamente atingido por uma forte tempestade acompanhada de granizo, que causou grandes prejuízos e deixou diversas famílias desabrigadas.

Diante da situação de calamidade, policiais militares do 11º Batalhão atuaram de forma incessante, prestando auxílio à comunidade, participando da distribuição de lonas, prestando atendimento às famílias mais atingidas e zelando pela segurança pública em todo o município.

A ação resultou em mais de 800 pessoas assistidas, demonstrando o comprometimento e a solidariedade da Polícia Militar do Paraná diante das adversidades. Mesmo sob tempestades, a PMPR permanece firme na missão de proteger e servir.