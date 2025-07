Prefeitura abre inscrições para PSS com contratação por tempo determinado

A Prefeitura Municipal de Campo Mourão, por meio da Diretoria de Gestão de Pessoas, divulgou na sexta-feira (25) o início das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 01/2025, destinado à contratação de profissionais por tempo determinado. O edital foi publicado no Órgão Oficial Eletrônico nº 3218, na data da própria última sexta-feira (25 de julho de 2025).

As inscrições poderão ser realizadas entre quarta-feira (30 de julho) e 21 de agosto, exclusivamente pelo endereço eletrônico:

https://campomourao.atende.net/autoatendimento/servicos/inscricao-concurso-publico-e-processo-seletivo/

O processo de seleção será feito com base em análise de escolaridade e tempo de serviço, conforme critérios descritos no edital. O documento completo traz todas as informações referentes aos cargos, salários, requisitos e o cronograma detalhado do PSS.

A iniciativa visa reforçar temporariamente o quadro de profissionais do município com transparência e agilidade, atendendo demandas emergenciais de diversos setores da administração.

Dúvidas e informações adicionais podem ser esclarecidas pelo telefone (44) 3518-1167.