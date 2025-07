Campo Mourão se destaca nos JUPs com o Centro Universitário Integrado entre as melhores instituições

Campo Mourão sediou entre os dias 21 e 27 de julho a 64ª edição dos Jogos Universitários do Paraná (JUPs), uma das mais tradicionais e importantes competições esportivas acadêmicas do Estado. O evento foi promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte (SEES), em parceria com a Federação Paranaense de Desportos Universitários (FPDU) e com apoio da Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Fundação de Esportes (FECAM).

Com a participação de mais de 2.400 atletas, representando 25 instituições de ensino superior de todas as regiões do Paraná, os JUPs 2025 envolveram 332 equipes em 18 praças esportivas da cidade, movimentando a economia local e consolidando Campo Mourão como referência na organização de grandes eventos esportivos.

INTEGRADO

Representando a cidade-sede, o Centro Universitário Integrado teve papel de protagonismo e conquistou a 4ª colocação geral na competição, com 334 pontos — sendo 301 pontos na Divisão Ouro e 33 na Divisão Prata. Conquistou ao todo 33 medalhas, sendo 11 ouros, 8 pratas e 14 bronzes. Foi campeão no basquete masculino (chave ouro), no vôlei masculino (chave prata) e vice-campeão no futsal masculino (chave prata).

Conquistou 1 ouro, 2 pratas e 2 bronzes (incluindo por equipes) na modalidade judô; e 5 ouros, 3 pratas e 4 bronzes no judô. Ao todo, representaram a instituição mourãoense 202 atletas, em 15 modalidades (atletismo, karatê, judô, taewkondo, badminton, xadrez, tênis de mesa, tênis, acadêmico – apresentação de trabalho, futsal, vôlei, handebol, basquete, basquete 3 x 3, natação e natação paralímpica).

No desempenho acadêmico, o Integrado também se destacou com a na apresentação de trabalhos científicos, obtendo a 3ª posição geral entre as instituições no feminino.

O grande campeão geral do evento foi a Unicesumar (Maringá), com 553 pontos, seguida da Universidade Estadual de Maringá (UEM), com 436 pontos, e da Universidade Federal do Paraná (UFPR), com 343 pontos. Além do título geral, a Unicesumar também conquistou o Troféu Disciplina, sendo a equipe com maior número de atletas sem penalidades.

A presidente da FECAM, Karla Tureck, também destacou a dimensão do evento. “Os Jogos Universitários movimentaram toda a cidade e trouxeram uma energia vibrante. Vimos o esporte cumprindo seu papel social e educacional. Parabéns a todos os envolvidos e, em especial, ao Integrado por sua excelente performance.”

O prefeito Douglas Fabrício acompanhou de perto a competição e ressaltou a importância dos JUPs para o fortalecimento do esporte universitário no município. “Foi uma grande honra receber os Jogos em nossa cidade. Campo Mourão se preparou com muito carinho para acolher os atletas, dirigentes e o público. O desempenho do Integrado, com uma colocação de destaque, reforça nossa tradição esportiva e o investimento que temos feito na formação de nossos jovens por meio do esporte.”