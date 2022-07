Prefeito Tauillo decretará luto oficial pela morte do vereador Tucano

O prefeito Tauillo Tezelli vai decretar luto oficial por três dias pela morte do vereador Sidney Ronaldo Ribeiro, o “Tucano”, ocorrida no início da madrugada desta terça-feira (12), em Campo Mourão. Nesse período a bandeira do município ficará hasteada a meio mastro. O vereador tinha 44 anos e morreu vítima de um acidente de trânsito, quando caiu de motocicleta que pilotava.

Natural de Terra Boa, Tucano era comerciante e exercia o segundo mandato no Poder Legislativo municipal como 1º secretário da mesa diretora. “Amanhecemos com essa triste notícia da perda de mais um amigo, liderança política em nossa cidade. Nos resta pedir a Deus o consolo aos familiares, aos quais manifestamos nosso mais profundo sentimento de pesar”, disse o prefeito.