Viatura capota e mata dois policiais militares de Umuarama

Dois policiais militares lotados no 25º Batalhão em Umuarama morreram após a viatura em que estavam capotar na rodovia BR 487 (Estrada Boiadeira). As vítimas são os soldados, Fabiano Sobrinho e Ramon Pastori Goulart.

O acidente ocorreu na noite desta segunda-feira (11), no trecho dos distritos de Santa Heliza e Serra dos Dourados. Os militares atuavam no serviço reservado.

Os dois retornavam para Umuarama, quando em um trecho onde termina o asfalto e inicia uma estrada de terra, sem qualquer sinalização na rodovia, ocorreu o capotamento. O SAMU chegou a ser acionado, mas os policiais não resistiram aos graves ferimentos.

Equipes da Policia Científica estiveram no local realizando o levantamento do acidente e após liberação o IML de umuarama recolheu os corpos. Equipes do 25° BPM também estiveram no local auxiliando no atendimento da ocorrência.

Com informações e foto: Umuaramanews