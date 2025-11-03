Prefeito reúne secretariado e traça ações para reparar danos na cidade após temporal

O prefeito Douglas Fabricio reuniu, neste domingo (2), o secretariado municipal para avaliar os danos causados pelo temporal com granizo que atingiu Campo Mourão no sábado (1º) e definir as próximas ações de atendimento à população e recuperação das áreas afetadas.Durante a reunião, cada secretaria apresentou um diagnóstico inicial da situação e das medidas já adotadas. O prefeito destacou a mobilização de todas as equipes municipais desde o início da ocorrência.

“Estamos em alerta máximo e com nossas equipes trabalhando sem parar nas ruas. Nossa prioridade absoluta é o bem-estar e a segurança de cada cidadão mourãoense. A Prefeitura está mobilizada para superar juntos este momento difícil, restaurar a normalidade dos serviços e prestar todo o suporte necessário às famílias atingidas”, afirmou Douglas.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Seaso) já prestou atendimento a 110 famílias que sofreram danos em suas residências. Nenhuma delas precisou ser alojada em abrigos públicos, pois se deslocaram para casas de familiares. Segundo a secretária Márcia Calderan, a administração estuda alternativas legais para aquisição de alimentos e apoio emergencial a essas famílias.

A secretária Camila Corchak informou que todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) sofreram algum tipo de avaria, sendo as dos Jardins Modelo, Paulista e Vila Cândida as mais afetadas, sem condições de atendimento nesta segunda-feira (3). “Pedimos compreensão da população, pois as equipes estão em limpeza e manutenção para retomar o funcionamento o quanto antes”, destacou.

Na rede municipal de ensino, várias escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) também registraram estragos. Os CMEIs Santo Antônio, Santa Cruz, Mundo Encantado, Vera Lúcia Karam e Primeiros Passos não terão aulas nesta segunda-feira. A Escola Municipal Parigot de Souza suspenderá apenas o período da manhã. A secretária Marina Barbosa orientou que pais e responsáveis fiquem atentos às comunicações de cada unidade sobre o retorno das atividades.

As aulas dos cursos de artes oferecidos pela Secretaria da Cultura que acontecem na Casa da Cultura também estarão suspensas nesta segunda-feira.

A Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural relatou prejuízos a produtores, especialmente de hortaliças. As estradas rurais danificadas começarão a receber manutenção nesta segunda-feira pela Codusa. Já as equipes da Secretaria de Meio Ambiente e Causa Animal atenderam cerca de 20 ocorrências de quedas de árvores durante o fim de semana.

Entre os demais danos registrados estão o desabamento da cobertura do Estádio Municipal José Carlos Galbier e o muro dos fundos do Cemitério São Judas Tadeu, que cedeu com o volume de água.

O Paço Municipal 10 de Outubro também foi fortemente atingido. Servidores trabalharam durante a noite de sábado na retirada de água e limpeza dos ambientes. O prédio permanecerá sem atendimento ao público nesta segunda-feira (3) para reparos e recuperação.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Campo Mourão registrou 81,4 milímetros de chuva, o segundo maior volume do Estado, além de rajadas de vento de até 69,1 km/h.

A Defesa Civil municipal segue na elaboração do relatório completo dos danos, que servirá de base para a decretação de Estado de Calamidade Pública, medida necessária para acelerar a recuperação das áreas atingidas e garantir o suporte à população.