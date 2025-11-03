ABL Futsal/Eliane está nas quartas de final do Paranaense Série Bronze

A equipe da ABL Futsal/Eliane Futsal Campo Mourão está nas quartas de final do Campeonato Paranaense Série Bronze. A classificação aconteceu na noite deste sábado no Ginásio Haroldo Gonçalves Neto, Vila Urupês, onde o time mourãoense venceu o Ivaiporã, por 2 a 0 com gols de Mosconi e Teleminha.

Mesmo com a forte chuva que caiu em Campo Mourão, no sábado, a torcida lotou o ginásio e apoiou a equipe do começo ao fim da partida. O adversário nas quartas de final será o Foz do Iguaçu que eliminou o time do Campinense. A primeira partida acontece em Foz do Iguaçu, no dia 8 de novembro e, no dia 15 de novembro o jogo será no ginásio da Vila Urupês.