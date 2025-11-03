Chuvas do fim de semana já bateram recorde de novembro e continuam ao longo da semana

O fim de semana foi marcado por temporais severos no Paraná, que agora demanda resposta ágil do Estado com a liberação de R$ 50 milhões para auxiliar as prefeituras na reconstrução. Em apenas dois dias, três estações meteorológicas do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) chegaram ao volume histórico de chuvas para todo o mês de novembro. As rajadas de vento superaram os 90 km/h. A previsão do tempo indica que, ao longo da semana, a chuva continuará no Estado de forma mais irregular.

O volume de chuvas foi tão alto que, em apenas dois dias, Campo Mourão, Cianorte e Santa Helena já ultrapassaram a média histórica de acumulado de chuva para novembro. Em Campo Mourão, onde historicamente em novembro o acumulado de chuva é de 128,8 mm, já choveu 147 mm. Em Cianorte, onde no mês chove em média 100,1 mm, já choveu 127,8 mm. Já em Santa Helena, onde em novembro historicamente chove um acumulado de 152,5 mm, já choveu 210,6 mm.

As rajadas de vento também foram intensas. No domingo, Cornélio Procópio registrou rajada de 95,5 km/h às 2h, e Santo Antônio da Platina registrou 91 km/h à 0h. Houve registro de granizo em várias cidades, entre elas Mandaguari, Jandaia do Sul, Cianorte, Mandaguaçu, Entre Rios do Oeste, Planalto e Campo Mourão.

“Essas tempestades foram formadas e se desenvolveram, associadas à combinação de calor e umidade, que estavam elevados na atmosfera, e também a intensificação de uma área de baixa pressão atmosférica, entre Paraguai e Norte-Argentina, e mesmo sobre o estado do Paraná”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

A chuva continuou desde a madrugada desta segunda-feira, porém de forma irregular. Até as 10h15, o acumulado de chuva já chegou a 55,6 mm em Cândido de Abreu, 39,6 mm em Ubiratã, e 20 mm em Cianorte.

“Ao longo da tarde, as instabilidades se intensificam, provocando precipitações localmente fortes e bem distribuídas, com destaque para as regiões Norte, Campos Gerais e Leste, onde os modelos indicam maior atividade convectiva”, explica Bianca de Ângelo, meteorologista do Simepar.

Apesar da chuva, as temperaturas permanecem elevadas, chegando perto dos 30°C no Oeste do Estado, especialmente em cidades como Altônia, Santa Helena e Foz do Iguaçu. Já no Leste, os valores são mais amenos, em torno dos 22°C.

A PARTIR DE TERÇA

Nesta terça-feira, 4, as chuvas reduzem. No Oeste, o sol volta a predominar favorecendo a elevação das temperaturas, que devem ultrapassar os 30°C. No Leste, o sol aparece entre nuvens principalmente no período da tarde. Há possibilidade de chuva fraca, especialmente no Litoral.

A chuva volta com força ao Estado na quarta-feira, 5. “A formação de um novo sistema de baixa pressão sobre o Paraguai deve provocar chuvas intensas no Oeste paranaense, que avançam em direção às demais regiões ao longo do dia, perdendo força gradualmente”, detalha Bianca. As temperaturas apresentam leve queda, mas as máximas permanecem acima dos 25°C.

Na quinta-feira, a intensidade das precipitações diminui, mas ainda são esperadas pancadas de chuva isoladas em todo o Estado, com maior concentração na região Oeste.

