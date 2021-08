Prefeito de Umuarama veio conhecer modelo de terceirização de terminal rodoviário

O prefeito de Umuarama, Celso Pozzobom, veio a Campo Mourão nesta quarta-feira (25), onde esteve reunido com o prefeito Tauillo Tezelli e com o presidente da Codusa, Luiz Carlos Malavazi. Ele veio conhecer o modelo de concessão de serviços do terminal rodoviário, já que pretende terceirizar também o serviço do terminal recém-construído em seu município.

“Temos trocado ideias com o prefeito Tauillo e sua equipe e hoje vim buscar subsídios para terceirização da nossa rodoviária e assim oferecer um serviço a contento da população. Foi uma conversa bastante produtiva não só sobre a rodoviária como sobre outros setores”, ressaltou o prefeito Pozzobom, que esteve no terminal e também foi recepcionado na prefeitura.

Segundo o prefeito, os estudos para a terceirização levam em conta os custos de manutenção e a situação difícil vivida pelas empresas do setor de transporte, seriamente atingido pelas restrições da pandemia. “A nossa rodoviária atendia em média 380 mil usuários por mês antes da pandemia e hoje este volume caiu cerca de 50 por cento, embora as 137 linhas diárias continuem disponíveis para os usuários”, revelou.

O terminal rodoviário Estanislau Gurginski, de Campo Mourão, está sob a gestão da Codusa desde o dia 26 de julho de 2021, quando venceu a concessão da empresa que administrou o imóvel por 20 anos. Vários serviços de manutenção já foram executados no local, como corte de grama e limpeza, podas e cuidados com o paisagismo em geral, bem como manutenção da parte elétrica de todos os setores.