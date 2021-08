Grêmio e Flamengo se enfrentam pelas oitavas da Copa do Brasil

Oito títulos da Copa do Brasil vão estar em campo nesta (25) na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no confronto entre Grêmio e Flamengo. O Tricolor Gaúcho já faturou cinco vezes a competição (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016), enquanto o Rubro-Negro Carioca levou a taça em três ocasiões (1990, 2006 e 2013).

O jogo, a partir das 21h30, marca o reencontro do técnico flamenguista, Renato Portaluppi, com o Grêmio, equipe em que é ídolo e conquistou títulos tanto como jogador quanto como treinador. A equipe da Gávea passou com facilidade por Coritiba e ABC de Natal para chegar até as quartas de final da Copa do Brasil. Na última atuação pelo Brasileirão, o Fla empatou em 1 a 1 com o Ceará na Arena Castelão. O Fla deve a volta de jogadores importantes como Isla e Arrascaeta, além da possível estreia de Andreas Pereira, que foi relacionado para a partida.

Já o Imortal passou por Vitória e Brasiliense. Quem também vai se reencontrar com o Flamengo é o lateral Rafinha, que depois de 8 anos no Bayer de Munique, voltou ao Brasil para jogar no time da Gávea e participar da vitoriosa campanha da Libertadores em 2019.

O time de Felipão vem de vitória por 2 a 0 sobre o Bahia e deve os retornos dos zagueiros Geromel e Kanemman, além do meia Thiago Santos e do atacante Ferreira, que recuperado de lesão deve começar a partida no banco de reservas.

Agência Brasil