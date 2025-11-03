Prefeito acompanha estragos e destaca trabalho conjunto após temporal em Campo Mourão

Desde a noite de sábado (1º), as equipes da Prefeitura de Campo Mourão estão mobilizadas no atendimento à população afetada pelo temporal que atingiu o município. De acordo com o prefeito Douglas Fabrício, os trabalhos se intensificaram durante o domingo, com visitas a diversos bairros e também ao distrito de Piquirivaí para verificar a situação e levantar as principais necessidades.

“Boa parte das famílias já foi atendida com lonas e outros itens emergenciais. Agora estamos finalizando o levantamento completo das necessidades da população”, explicou o prefeito.

Na manhã desta segunda-feira (3), a equipe municipal participou de uma reunião on-line com a Defesa Civil do Estado para alinhar as demandas locais e repassar ao Governo do Paraná as principais urgências, como o fornecimento de telhas, colchões e outros itens básicos. “Tem gente que perdeu tudo. Foram poucos minutos de temporal, mas o estrago foi grande, atingindo casas, empresas e propriedades rurais”, destacou Fabrício.

Segundo o prefeito, a administração municipal estuda decretar estado de calamidade pública, medida que vem sendo avaliada desde sábado. “Há um processo burocrático para a emissão do decreto, mas estamos trabalhando nisso. São vários municípios afetados e todos os prefeitos estão buscando recursos junto ao governo do Estado”, afirmou.

Ele ressaltou ainda o empenho das equipes e pediu tranquilidade à população. “Estamos dormindo pouco e trabalhando muito para ajudar quem precisa. O povo confiou em mim para ser prefeito, e eu estou comprometido em me dedicar totalmente neste momento. É hora de manter nosso time unido, junto com os órgãos do governo estadual, para resolver rapidamente os problemas”, concluiu.