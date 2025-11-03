CM/Futsal goleia o Praia Clube no duelo de ida das quartas de final da Liga Nacional

Se das arquibancadas não faltou o apoio da torcida, dentro de quadra sobrou disposição e qualidade para o Campo Mourão Futsal golear o Praia Clube/MG por 4 a 0 na tarde na tarde deste domingo, 2, no primeiro de dois confrontos das quartas de final da Liga Nacional.

Já na primeira etapa o Carneirão ofereceu o cartão de visita com gol contra dos uberlandenses em jogada do pivô Tom, e Kaduzin fazendo 2 a 0 com assistência de Eduardo Jabá. Na segunda etapa a equipe mourãoense voltou ainda melhor e Tom deixou o dele depois de bom passe de Andrei. A goleada veio com assistência do Goat da partida, Tom, para Eduardo Jabá fechar o placar em 4 a 0, para delírio da apaixonada torcida que lotou a Arena UTFPR (Belin Carolo).

“É um time muito difícil de ser batido dentro e fora de casa. Vamos tentar reverter na volta, mas sabemos das dificuldades de vencê-los. O fato casa é muito importante e hoje aqui eles fizeram valer essa vantagem”, disse o goleiro Gean “Volverine”, do Praia.

Campo Mourão não perde dentro de seus domínios há quase quinze meses. Sob o comando do técnico Betinho Castro são 18 jogos sem perder e uma sequência de 20 no total. A última derrota mourãoense, entre LNF e Paranaense, foi em 22 de julho. Somando as duas competições em 33 jogos, o time sofreu apenas uma derrota.

O resultado garante ao Campo Mourão a vantagem do empate no jogo de volta, marcado para o próximo sábado, 08, em Uberlândia.