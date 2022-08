Prédio público é alvo de depredação e furto no Jardim Pio XII

O prédio onde funcionou a Escola do Trabalho, no Jardim Pio XII, mais uma vez foi alvo de vandalismo e furto, em Campo Mourão. No fim de semana foram furtadas grades de janelas, fiação e até o portão de entrada. A ação dos marginais foi comunicada às autoridades policiais.

“O local já teve alarme, mas os fios foram furtados e até o encanamento”, lamentou a secretária municipal de Assistência Social, Marcia Calderan. Com a estrutura do telhado comprometida, o prédio está sem utilização e por isso foram retirados os equipamentos e guardados em lugar seguro.

Já está em andamento projeto de reforma do local e reabertura do espaço. Atualmente o município atende a população com cursos de qualificação através do Centro de Iniciação Profissional e parceria com entidades de ensino técnico.