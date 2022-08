PM de CM é destaque em corrida pedestre e conquista 1º lugar em prova disputada em Curitiba

A Cabo Karoline dos Santos Fonseca, do 11º Batalhão de Polícia Militar de Campo Mourão, conquistou o primeiro lugar entre as mulheres que competiram na modalidade Militar Fardado, na prova de 10 km da 24ª edição da Corrida Pedestre Coronel Sarmento, realizada em Curitiba, no último dia 14.

E como diz o ditado: o fruto não cai longe do pé. O filho da policial também já pegou gosto pelo esporte. O garoto de 8 anos acompanhou a mãe até a capital e competiu na modalidade Kids.

A corrida é um dos eventos mais antigos e tradicionais de Curitiba e região metropolitana, e nesta edição reuniu mais de 2.700 participantes de várias regiões do Brasil. Competindo há cerca de 7 anos, e com várias premiações nas provas que já disputou, a policial militar diz que foi muito gratificante correr pela primeira vez nesta competição.

“Eu gosto da modalidade Militar Fardado porque é sempre um desafio pessoal a ser superado. Geralmente participo de provas nesta categoria na distância de 5 km, mas nesta oportunidade me desafiei nos 10 km e consegui o primeiro lugar”, comemora. Ainda segundo Karoline, que também é atleta de Duatlhon (corrida e ciclismo), todas as provas são muito desafiadoras, mesmo que sejam percursos parecidos.

O evento, realizado em comemoração aos 168 anos da Corporação é uma realização do Cefid – Centro de Educação Física e Desportos da PMPR. Além de fazer parte das comemorações alusivas ao aniversário da Polícia Militar do Paraná, o evento de rua tem como objetivo estimular a prática desportiva como elemento da promoção da saúde, bem estar físico, mental e da qualidade de vida das pessoas.

Com informações: Comunicação Social 11º Batalhão