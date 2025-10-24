Prédio abandonado de telefonia vira abrigo de moradores de rua e preocupa bairro de Campo Mourão

Um prédio de telefonia que serviu por mais de 20 anos à empresa Oi encontra-se abandonado e atualmente tem sido utilizado como alojamento por pessoas em situação de rua, no jardim Isabel, em Campo Mourão, na rua Prefeito Daniel Portela.

A situação tem causado grande incômodo aos moradores vizinhos, que relatam episódios de ameaças, coação e comportamentos agressivos por parte dos ocupantes.

Além do risco à segurança, há também preocupações ambientais. No local, ainda existem equipamentos com material de chumbo, considerado nocivo ao meio ambiente.

A reportagem entrou em contato com a empresa Oi, responsável pelo imóvel, mas não obteve retorno. Já a Secretaria Municipal do Meio Ambiente informou que enviará um engenheiro ao local para realizar uma avaliação técnica da área.

Mesmo com os portões trancados, os invasores têm pulado o muro para entrar e sair do prédio. Moradores afirmam ainda que o grupo estaria furtando cabos e fios de cobre do interior do imóvel.

A moradora Marilucia relata a insegurança vivida no bairro. “A coisa está complicada por aqui. A gente perdeu toda a privacidade. Temos crianças, que estão expostas a tudo isso, e esperamos que as autoridades tomem providências”, cobra ela.

Outra moradora, Adelaide dos Santos Souza, reforça o sentimento de medo. “O nosso bairro, que sempre foi tranquilo, agora precisa conviver com essa situação. São pelo menos dez pessoas que invadiram o prédio. Eu sou viúva e moro sozinha, assim como outras vizinhas. A gente fica com medo. Eles ficam na rua, em frente às nossas casas. Já cobramos uma solução da prefeitura e esperamos que tomem providência.”