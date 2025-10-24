Paraná terá fim de semana quente antes da chegada de uma nova frente fria, prevê Simepar

A amplitude térmica é o destaque do tempo no início deste fim de semana no Paraná. O amanhecer desta sexta-feira (24) e o de sábado (25) seguem com temperaturas amenas, e à tarde as temperaturas sobem bastante em todas as regiões. Entre sábado e domingo (26), entretanto, a aproximação de mais uma frente fria trará chuva para as metades Oeste e Sul do Paraná. A chuva se espalha por todo o Estado na segunda-feira (27).

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), nesta sexta-feira as menores temperaturas ao amanhecer foram em São Mateus do Sul (Inmet), com 7,1°C, e Palmas, que registrou 7,9°C. O tempo fica predominantemente estável na maior parte do Paraná, com exceção do trecho entre a Serra do Mar e as praias, que pode ter garoa ocasional e, por conta da formação de um cavado meteorológico, também podem ocorrer pancadas de chuva isoladas entre o Oeste e Sudoeste.

À tarde os termômetros devem chegar aos 25°C, pelo menos, em todo o Estado. O maior aquecimento está previsto para os municípios do Noroeste, que podem atingir os 35°C.

O vento, que se manteve constante em várias regiões do Paraná ao longo desta semana, devido a um sistema de alta pressão no oceano, seguirá entre sexta-feira e sábado. “Desta vez, o vento será resultado do avanço da frente fria. As rajadas merecem atenção, pois serão persistentes, especialmente na metade oeste, podendo atingir cerca dos 60 km/h no Oeste e Sudoeste”, ressalta Júlia Munhoz, meteorologista do Simepar.

No sábado, entre a tarde e a noite, uma frente fria avança pelo Sul do Brasil em direção ao Paraná, e há previsão de chuva começando no Sudoeste, Oeste, Noroeste e Centro Sul. Há possibilidade de temporais isolados nestas regiões, mas as temperaturas seguem elevadas à tarde em todo o Estado.

“Já no domingo, o céu fica bastante encoberto por nebulosidade em todo o Paraná, com sensação de abafamento e chuvas ocorrendo em vários momentos do dia, principalmente nas metades Oeste e Sul, onde o risco de tempestades também será maior”, afirma Júlia.

TEMPERATURAS DIMINUEM

As temperaturas começam a diminuir nas regiões atingidas pela chuva. É o caso de Loanda, que tem previsão de máximas de 34°C no sábado, e 29°C no domingo. O mesmo ocorre em Foz do Iguaçu, que pode chegar aos 30°C no sábado, e não passa dos 27°C no domingo. Em Palmas, a previsão é que a temperatura máxima reduza de 26°C para apenas 22°C no domingo.

Onde a chuva ainda não chega no domingo, as temperaturas seguem em elevação. Em Curitiba as máximas podem chegar perto dos 27°C no sábado e até 28°C no domingo. Em Guaratuba, vão até 25°C no sábado para 26°C no domingo. Em Jacarezinho, sábado e domingo as máximas podem chegar aos 34°C.

Na segunda-feira (27), a chuva se distribui por todas as regiões paranaenses. “Aumenta o potencial para a formação de tempestades, distribuídas de maneira irregular. Entre sábado e segunda-feira, os acumulados de chuva mais significativos estão previstos para as metades Sul e Oeste, com valores superiores a 60 mm em algumas localidades”, detalha Júlia.

Com a chegada da chuva, as temperaturas máximas diminuem em todo o Estado, e ficam mais amenas na próxima semana. Em Curitiba as máximas na segunda-feira não passam de 22°C; em Loanda chegam a apenas 24°C; em Guaratuba não passam de 20°C; e em Jacarezinho não superam de 27°C. Já as temperaturas mínimas não sofrem grande alteração.

