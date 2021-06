Estacionamentos diagonal e paralelo serão extintos em Campo Mourão

Entre as alterações a serem realizadas no trânsito de Campo Mourão estão as vagas de estacionamento nas vias por toda a cidade. As que hoje são em diagonais (de frente para o meio-fio) deixarão de existir, assim como o estacionamento paralelo aos canteiros das avenidas. “Essas alterações já fazem parte do plano de mobilidade urbana que começa com o estacionamento rotativo”, o diretor o diretor da Diretran, Luiz Antonio Sminka.

A sinalização será realizada pela empresa administradora do Estacionamento Rotativo, contemplando sinalização horizontal e vertical. “Para implantar o estacionamento rotativo foi feito um estudo minucioso sobre o trânsito. Esse tipo de vaga de frente para o meio fio está irregular porque deixa a pista de rolamento mais estreita que o padrão do sistema viário”, explica a engenheira de trânsito, Cristiane Homan Razzini.

O estudo técnico que precedeu a implantação do novo sistema detectou que em alguns locais a pista de rolamento fica com 3 metros, quando o padrão regulamentado é 3,40 m. “Quando estaciona camionete fica com 2,30 metros, ou seja, não tem como passar dois veículos”, ressalta a engenheira. Além disso, há grande risco de acidentes do tipo colisão traseira pelo fato do motorista não ter visibilidade da via ao sair da vaga.

Também não existe regulamentação para o estacionamento paralelo aos canteiros. Pela legislação de trânsito, só é permitido estacionar do lado direito da via. “Com veículos estacionados dos dois lados aumenta o risco de acidentes e o trânsito não tem fluidez na avenida por falta de espaço”, observa a engenheira.

A criação dessas vagas foi uma alternativa criada pelo município na época para resolver falta de vagas no centro. “Mas agora com o estacionamento rotativo o número de vagas vai aumentar de 1.700 para 5.600, considerando o tempo que o veículo poderá ficar estacionado”, pondera Sminka.

No domingo foi iniciada a sinalização de trânsito horizontal, que regulamentará o estacionamento rotativo. “Esta sinalização teve início pela Avenida José Custódio de Oliveira, com a Rua Araruna e deve seguir até a Rua São José nos próximos dias. As áreas mais centrais serão as últimas a serem sinalizadas devido ao grande fluxo de veículos nestes locais”, ressalta o diretor.