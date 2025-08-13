PRE resgata crianças caminhando na BR-369 durante a madrugada; elas queriam conhecer influenciador digital, em Londrina

Uma ação rápida de policiais rodoviários estaduais evitou uma possível tragédia na BR-369, entre Corbélia e Ubiratã na madrugada desta quarta-feira (13), por volta das 2h20. Durante deslocamento, a equipe avistou duas crianças caminhando sobre a pista de rolamento, iluminando o caminho apenas com uma lanterna.

O trecho onde elas foram encontradas é considerado de alto risco: ermo, sem iluminação, com tráfego intenso de veículos de carga e conhecido por ser rota de transporte de ilícitos. A presença de pedestres, especialmente crianças, naquele horário representava perigo extremo.

De imediato, os policiais abordaram e retiraram os menores do local. Foi constatado que um deles, de 7 anos, estava com fome, enquanto o outro, de 11, apresentava sinais de frio intenso. Ambos vestiam roupas inadequadas para as baixas temperaturas — fazia cerca de 7°C — e calçavam apenas chinelos.

As crianças foram conduzidas ao Posto Rodoviário de Assis Chateaubriand, onde receberam cobertores e alimentação. Inicialmente, o relato delas foi confuso, mas, já mais calmas, contaram que moram no distrito de Rio Verde, em Corbélia, e haviam fugido de casa para tentar conhecer um influenciador digital em Londrina.

A conselheira tutelar plantonista de Assis Chateaubriand foi acionada para acompanhar o caso e providenciar o contato com os responsáveis.

A ação demonstrou não apenas o cumprimento do dever legal, mas também a atenção, o preparo e a sensibilidade dos policiais, que atuaram para garantir a segurança viária e, principalmente, proteger vidas.