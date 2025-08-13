Formatura marca conclusão da 29ª turma do Jovens Líderes Cooperativistas Coamo

Iniciada em abril, a 29ª turma do programa Jovens Líderes Cooperativistas da Coamo concluiu suas atividades com formatura realizada na terça-feira, 12, em Campo Mourão. O evento contou com a presença dos formandos e familiares. O programa é realizado pela Coamo em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop/PR) e com a Universidade Federal do Paraná (UFPR). Criado em 1998, já formou mais de mil cooperados.

Com duração de quatro meses, o curso foi dividido em quatro módulos presenciais e 12 on-line, totalizando 144 horas de capacitação. Participaram 38 jovens cooperados, com idades entre 18 e 35 anos, do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. O conteúdo abordou temas como cooperativismo, liderança, governança, sucessão, planejamento, mercado e gestão.

Idealizador do programa, o presidente dos Conselhos de Administração da Coamo e Credicoamo, José Aroldo Gallassini, ressalta a importância da formação. “Esses jovens levarão para as propriedades muito conhecimento, que é um dos principais insumos para o sucesso na lavoura.”

Gallassini lembra que, ao longo das quase três décadas, o programa já preparou jovens que hoje são proprietários rurais e atuam na liderança da cooperativa. “É uma formação de líderes para a sucessão, tanto na propriedade quanto na cooperativa. Muitos participam de comitês educativos, do conselho fiscal e dos conselhos de administração da Coamo e da Credicoamo”, diz.

Ele destaca que a preparação de novas lideranças faz parte de um trabalho contínuo da cooperativa. “Temos iniciativas voltadas a diferentes públicos. É um esforço para levar conhecimento e novas tecnologias a todos os 32,5 mil cooperados, de todas as idades.”

Coordenador da formação e professor da UFPR, Tomas Sparano Martins, ressalta a importância da parceria. “Entendemos esses projetos como circulares, onde trazemos informação e conhecimento, mas também aprendemos muito com os jovens e com a cooperativa, podendo refinar as informações e contribuir com o cooperativismo no mundo. A Coamo foi visionária em oferecer programas para jovens, há quase 30 anos levando o assunto ‘sucessão’ e pensando nas futuras gerações.”

O evento contou com a presença do analista da Coordenação de Cooperativismo da Ocepar, Luís Henrique Zanon Franco de Macedo, que representou a instituição. Segundo ele, a Coamo foi pioneira no Paraná na criação de programas voltados à formação de jovens e à sucessão no campo. “A preocupação da Coamo com a sucessão já vem há quase 30 anos. Isso é importante não somente para o Sistema Ocepar, mas também para as regiões onde a cooperativa atua.”

O analista explica que a formação prepara o jovem para a gestão da propriedade rural, garantindo a continuidade dos negócios da família. “O jovem conhece as gestões e tem possibilidades de dar sequência à propriedade, atendendo às necessidades da família, da região e do próprio cooperativismo.”

Maurício Boing, cooperado em Nova Santa Rosa (Oeste do Paraná), foi o orador da turma. Ele representou os colegas no evento de encerramento e destaca a importância do aprendizado e dos vínculos criados ao longo da formação. “Quando a gente chegar lá na frente, daqui a 20 ou 30 anos, vai olhar para trás e relembrar que todos criaram um vínculo, e esse vínculo formou uma família”, diz. Segundo ele, mesmo cada participante atuando em sua localidade, a união pelo cooperativismo e as amizades construídas permanecerão. “É muito gratificante poder representar a turma e eu fico orgulhoso por isso.”

Ao avaliar os meses de formação, que abordaram diversos tópicos ligados à liderança e ao cooperativismo, Boing ressalta que o principal aprendizado foi a humildade. “A gente tem que ter a humildade de aprender com os nossos pais, saber que tudo tem o seu tempo e levar o conhecimento de casa para cá. Aqui aprendemos muito mais e isso mostra que estamos sempre aprendendo.”

Ele também comenta sobre a aplicação prática dos conteúdos. “A gestão não parte só da gente, mas também da família. Com a base que temos em casa, somada ao conhecimento adquirido no curso, conseguimos levar melhorias para a propriedade. Já estamos colocando em prática o que aprendemos aqui na Coamo”, afirma.