Prazo para adesão a campanha “IR Solidário” termina dia 31

Os contribuintes que desejam destinar parte do Imposto de Renda devido ao desenvolvimento de ações voltadas a crianças, adolescentes e idosos de Campo Mourão têm até o próximo dia 31 para aderir a 26ª edição da campanha “IR Solidário”. O alerta é do Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão e Região (SinConCam), uma das entidades envolvidas na ação que no IR 2021/2022 reteve R$ 1.903.975,55 para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Municipal do Idoso.

Campo Mourão tem potencial para arrecadar até R$ 5 milhões e a meta para a campanha deste ano é arrecadar R$ 2,4 milhões. Pessoas físicas que declaram no modelo completo (com imposto a pagar ou a restituir) podem destinar 6 por cento do IR devido (3 por cento a cada um dos dois fundos municipais). O valor é deduzido do IR que o contribuinte já tem que recolher ao governo federal, mas a iniciativa assegura que os 6 por cento fiquem em Campo Mourão para atender entidades sociais cadastradas.

Em torno de 7,5 mil mourãoenses podem fazer doação à campanha IR Solidário. Na edição passada da campanha foram arrecadados R$ 1.903.975,55, com um aumento da ordem de 27 por cento em relação ao ano anterior. Campo Mourão foi o segundo município paranaense que mais reteve a parcela do IR devido, superada apenas pela Capital: Curitiba. Ficou à frente de Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Cascavel, etc.

Os recursos arrecadados são destinados ao Lar de Idosos São Joaquim e Sant’Ana, Centro de Educação Santa Rita (Cedus), Casa Lar Infantil Miriã, Comunidade Terapêutica Lar Dom Bosco, Abrigo Mão Coopperadora, Associação Dojo.com, Associação Sou Arte, Apae/Campo Mourão e Associação dos Amigos do Autista de Campo Mourão.

“A crônica escassez de recursos enfrentados pelas nossas entidades sociais pode ser consideravelmente amenizada com uma simples atitude do contribuinte do IR: a adesão a campanha IR Solidário. O contribuinte não vai desembolsar nada a mais e milhares de mourãoenses serão beneficiados”, acentua Idnei Hundsdorfer, presidente do SinConCam.

Inicialmente, os recursos eram utilizados na melhoria da infraestrutura das instituições, equipamentos e veículos. Agora são aplicados na cobertura de despesas dos projetos sociais (pessoal especializado, compra de produtos e serviços, etc.).

Os contribuintes interessados em aderir à campanha devem procurar o seu contador ou falar diretamente com Sílvia Andréia (do Fórum de Entidades Filantrópicas de Campo Mourão, pelo whatsApp (44) 9 9775 8415. No Instagram é disponibilizada a página @campanhaimpostoderendacm