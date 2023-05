Polícia Rodoviária apreende produtos eletrônicos contrabandeados do Paraguai na PR-317

A Polícia Rodoviária Estadual de Peabiru apreendeu na noite desse sábado, 20, certa quantia de produtos eletrônicos contrabandeados do Paraguai. A mercadoria era transportada em um veículo GM/ONIX, com placas de Minas Gerais.

A abordagem aconteceu na manhã de ontem, na rodovia PR-317, em frente ao posto rodoviário. O veículo era conduzido por um homem de 34 anos, de iniciais R. S. C., o qual estava acompanhado de mais três passageiros, um de 49, e dois de 70 anos, todos residentes na cidade de Maringá.

O motorista relatou que estava retornando da cidade de Foz do Iguaçu com os três passageiros. Durante a revista ao compartimento de bagagem do veículo foram constatados vários produtos eletrônicos do Paraguai.

A mercadoria ultrapassava a cota legal e também não possuía documentação necessária para adentrar ao Brasil. A ocorrência foi encaminhada para Polícia Federal. Os produtos foram entregue para a Receita Federal de Maringá e os quatro homens liberados no local.