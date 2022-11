Praças ganham decoração do projeto “Cidade Natal”

Já está em fase de instalação a ambientação natalina nas praças São José (centro), Alvorada (Lar Paraná) e do Japão (Jardim Tropical), bem como o túnel luminoso na Avenida Capitão Indio Bandeira. A decoração faz parte do projeto “Campo Mourão – Cidade Natal”, que será aberto no dia 3 de dezembro. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Fundação Cultural também executam ações para dar suporte ao projeto.

A retomada das ações, interrompidas em 2021 em decorrência da pandemia de Covid-19 – será marcada por várias atrações. Além da ambientação das praças e cortejo natalino pela Avenida Irmãos Pereira, haverá mostra cultural, carreata e Quintal do Noel. Este ano serão cerca de 500 pessoas envolvidas, dos quais 200 artistas profissionais. O projeto surgiu em 2017, foi encampado pela Associação Sou Arte (ASA) e o Natal de Campo Mourão transformou-se em referência no interior do Paraná.

Desde que surgiu o projeto é realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, por meio do Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura. Neste ano, o “Cidade Natal” tem o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Copel, Sanepar, Fomento Paraná, Paraná Supermercados e Unimed Campo Mourão. Conta ainda com o apoio do Município de Campo Mourão, Governo do Estado, Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio de Campo Mourão e Região (Sindiempresarial).

PROGRAMAÇÃO

15 de novembro – início da instalação dos itens de ambientação das praças e montagem do túnel de luzes.

3 de dezembro – espetáculo de abertura na Praça São José e chegada do Papai Noel

6 de dezembro – Espetáculo – Praça do Japão

7 de dezembro – Espetáculo – Praça Alvorada

11 de dezembro – Cortejo – Avenida Irmãos Pereira

14 de dezembro – Carreata Natalina (7 carros) – do Tropical ao Conjunto Cohapar

19 a 23 de dezembro – Mostra Cultural na Praça São José