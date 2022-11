Prossegue chamamento para a Mostra Cultural do Natal

Permanece aberto o chamamento de propostas de espetáculos para a Mostra Cultural que será realizada dentro da programação do projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal/2022”. As inscrições prosseguem até o próximo dia 22 na Associação Sou Arte (ASA), que é a executora do projeto realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura.

A Mostra Cultura já é uma atração tradicional do projeto que pela quinta vez vai marcar o Natal em Campo Mourão. Uma vez mais será realizada na praça São José, de 19 a 23 de dezembro, com apresentações a partir das 20 horas. Todas as apresentações serão gratuitas para o público.

Para a mostra deste ano serão selecionadas atrações nas categorias de artes cênicas (circo, teatro e dança) e música, bem como para o tradicional Encontro de Corais (15 participantes) e para Mostra de Dança (com coreografias de até 10 minutos). A temática é livre e os interessados podem apresentar trabalhos que já estão em cartaz.

Ressaltam os organizadores que a temática natalina não se constitui como condição para participação “mas como um incentivo para a articulação entre as propostas e direcionamento dos trabalhos inscritos”, explicam. Podem participar profissionais (pessoas jurídicas) e amadores.

O edital completo do chamamento de propostas está disponível no site da Associação Sou Arte (www.asasouarte.com.br). Informações pelo telefone (44) 3017 0613 (das 8 às 11h30min e das 13h30min às 18 horas). A seleção das propostas está programada para o período de 20 a 22 de novembro

Neste ano, o projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal” tem o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Copel, Sanepar, Fomento Paraná, Paraná Supermercados, Centro Universitário Integrado e Unimed Campo Mourão. Conta ainda com o apoio do Município de Campo Mourão, Governo do Estado, Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio de Campo Mourão e Região (Sindiempresarial).