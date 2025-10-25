Praça do Fórum de Campo Mourão ganha espaço de alimentação com sanitários públicos

Foi inaugurado nesta sexta-feira (24) o espaço destinado a alimentação da Praça Bento Munhoz da Rocha Netto (Praça do Fórum), de Campo Mourão. A estrutura é composta de três unidades interligadas, entre elas sanitários públicos. A construção da praça de alimentação, que faz parte do projeto de revitalização do espaço público, foi terceirizada pela prefeitura, mediante processo licitatório e a concessão tem prazo de 10 anos.

Diferente dos demais quiosques, a exploração comercial do local não terá cobrança de mensalidade, mas com o compromisso do concessionário em disponibilizar sanitários públicos, com a manutenção, limpeza e conservação. Os banheiros deverão permanecer abertos nos horários de funcionamento da praça de alimentação.

No local a empresa vencedora da licitação vai explorar comércio de choperia, pasta burger e sobremesas em geral. “Esse novo espaço é o encontro de duas histórias: a da praça Bento Munhoz e do sobrenome da minha família que também tem uma história no comércio de Campo Mourão”, destacou o empresário Anderson Bento, na solenidade de inauguração.

O prefeito Douglas Fabrício também enfatizou o momento histórico. “Este empreendimento é prova viva de que as verdadeiras histórias nunca se encerram, elas ganham novos começos. Com a revitalização geral a Praça do Fórum se tornou um ponto de encontro e agora, com a praça de alimentação pronta, com certeza será ainda mais frequentada pela população”, ressaltou o prefeito, ao desejar sucesso à empresa concessionária.