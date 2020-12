Posse da nova diretoria da CDL no dia 1º de janeiro

A diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Mourão (CDL) para a gestão 2021-2022, presidida por Ronauro Massaretto Gouveia – mais conhecido como “Roni” – toma posse no próximo dia 1º de janeiro, com o mandato encerrando-se no dia 31 de dezembro de 2022

Os novos dirigentes da entidade empresarial foram eleitos no final de novembro. Uma única chapa concorreu na eleição. A nova diretoria está assim constituída: Ronauro “Roni” Massaretto Gouveia – presidente; Nobutoshi Kimura – vice presidente; Iracy Rodrigues de Oliveira – diretora Financeira; Sérgio Henrique Poyane – diretor secretário; Márcio André Foscharini – diretor de Eventos e Relações Públicas. O Conselho Fiscal é composto por Nestor Ocimar Bisi, Maria Goretti Bezerra e Ivo da Silva (titulares), Fábio Júnior Bareta, Ben-Hur Berbet e Alan Kardec Gonçalves (suplentes).

“Roni” Gouveia vai substituir Fábio Júnior Bareta na presidência da entidade empresarial fundada há 36 anos. Ele será o 15º presidente da CDL/Campo Mourão. OPelo comando da entidade já passaram: Alcídio Pereira (1984-1986), Antônio Lopes Pequito (1986-1988), Ismael Teobaldo de Assis (1988-1990), José Aparecido de Oliveira (1990-1992 e 1994-1996), Oscar Gonçalves (1992-1994), Lázaro de Souza Filho (1996-1998), Francisco Lopes Pequito (1998-2001), Márcio Alexandre Chiroli (2001-2003), Álvaro Machado da Luz (2003-2005), Marcelo Chiroli (2005-2008) e Antônio dos Reis Pereira (2008-2010), Paulo César Gomes (2010-2014), Ivo da Silva (2014-2018) e Fábio Júnior Bareta (2019-2020).