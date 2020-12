Após natal, Ceia da Virada também será no sistema drive thru

Em tempos de pandemia, na próxima quinta-feira (31), o Buffet Mundial estará estreando mais uma novidade para a passagem do ano. Será a Ceia da Virada no sistema drive thru, mesmo formato da Ceia de Natal, realizada na semana passada.

O evento é promovido pelo Buffet Mundial. O cardápio conta com seleção de folhas guarnecida de frutas, arroz à grega, conchilhone de presunto e queijo ao molho bechamel, filé de alcatra ao molho de champignon, pernil a califórnia acompanhado de farofa.

O combo, para quatro pessoas, custa R$ 250,00. A retirada, no Celebra Eventos, deve ser feita na quinta-feira, das 19h30 às 23h. Os convites podem ser solicitados pelos telefones (44) 99992-4900 (Márcio), ou (44) 99925-2268, com Carlinhos.

O empresário Márcio Nelson Cruz da Silva, do Buffet Mundial disse que o ano de 2020 foi muito difícil para o setor de eventos. Sem meios de realizar festas de casamento, aniversário ou formatura, o jeito foi improvisar eventos no sistema drive thru.

“Foi um ano difícil, sem poder trabalhar e fazer aquilo que a gente mais gosta que é promover eventos marcantes na vida das pessoas. Ainda assim, realizamos ao menos uma vez ao mês, festas no sistema drive thru, sempre com o propósito de destinar uma parte para alguma entidade. Dessa forma conseguimos ajudar várias entidades de Campo Mourão”, disse o empresário.