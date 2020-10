Pós-graduação EAD Senac: Inscrições abertas

Os cursos de pós-graduação do Senac EAD se destacam por apresentar um modelo personalizado de ensino e do qual o aluno possa obter o melhor aproveitamento teórico e prático. Esta é a melhor opção para quem procura novos desafios para crescer profissionalmente, adquirir conhecimento e desenvolver seu potencial.

Cursos com foco nas demandas do mercado de trabalho. Destaques da Pós-graduação EAD Senac:

1. Professores altamente especializados (mestres e doutores),

2. Certificação com mesmo valor legal dos cursos presenciais,

3. Certificado com a marca Senac reconhecido nacionalmente.

4. Flexibilidade na rotina de estudos,

5. Flexibilidade de local. Estude onde quiser,

6. Possibilidade de criar uma ampla rede de relacionamento profissional com colegas de

todo país,

7. 100% a distância, sem a necessidade de encontros presenciais.

Inscrições

As inscrições para os cursos de pós-graduação podem ser feitas de 1º de outubro de 2020 até

1º de março de 2021 através do link https://www.ead.senac.br/pos-graduacao/

São 37 opções de especializações em nove áreas de conhecimento. Escolha a sua.

Artes

– Arte-Educação

– Gestão Cultural: cultura, desenvolvimento e mercado

Comunicação

– Comunicação Empresarial

Educação

– Arte-Educação

– Design Instrucional- Docência no Ensino Superior

– Docência no Ensino Técnico- Educação Especial na Perspectiva Inclusiva

– Educação Infantil- Gestão Cultural: cultura, desenvolvimento e mercado- Gestão Escolar-

Gestão Estratégica em Educação a Distância

– Tecnologias na Aprendizagem

Gastronomia

– Gestão da Segurança de Alimentos- Gestão de Negócios em Serviços de Alimentação – foco

em resultados- Nutrição e Exercício: saúde, comportamento e performance

Gestão

– Controladoria e Finanças- Empreendedorismo, Criatividade e Inovação- Gerenciamento de

Projetos – Práticas do Project Management Institute (PMI) – Gestão de Marketing – Gestão de

Negócios em Serviços de Alimentação – foco em resultados – Gestão de Pessoas – Gestão de

Saúde – Gestão do Relacionamento com o Cliente – Gestão do Varejo- Gestão e Governança da

Tecnologia da Informação- Gestão Empresarial- Gestão Logística da Cadeia de Suprimentos-

Governança Tributária – Mercados Financeiros- Projetos Sociais e Políticas Públicas- Seguros e

Previdência Privada

Meio Ambiente

– Avaliação de Impactos Ambientais e Processos de Licenciamento Ambiental

– Sistemas de Gestão Integrados da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde no

Trabalho e Responsabilidade Social (SGI)

Produção de alimentos

– Gestão da Segurança de Alimentos

Saúde

– Gerontologia

– Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente

– Nutrição Clínica: do home care ao hospital

Tecnologia da Informação

– Cloud Computing

– Engenharia da Qualidade de Software

– Gerenciamento de Projetos – Práticas do Project Management Institute (PMI)

– Gestão e Governança da Tecnologia da Informação

– Segurança da Informação

– Tecnologias e Inovações Web

Dúvidas envie um WhatsApp para 44 98456-4525