Empreende Week online começa nesta quinta-feira

Começa nesta quinta-feira (15) e segue até o dia 23 de outubro o Empreende Week 2020 em Campo Mourão. Este ano, porém, em razão da pandemia de Coronavírus, o evento de ciência, inovação tecnológica e empreendedorismo será apenas online. Hackathon, Netec, talk show de estratégias e empresariais, palestras e oficinas fazem parte da programação, que é gratuita.

Com mais de 10 mil estudantes universitários e 21 instituições de ensino superior na cidade, a nova versão do evento deve atuar como driver do desenvolvimento socioeconômico de Campo Mourão nos próximos anos. Professores, estudantes e profissionais podem desenvolver seus projetos e buscar novas opções de carreira.

“O evento é uma forma de disseminar a cultura da inovação, do empreendedorismo e da tecnologia para toda cidade. Nas maratonas de programação, os chamados Hackathons por exemplo, já são 5 projetos que saíram do papel e tornaram-se empresas de tecnologia. Quatro delas inclusive já captaram recursos para o desenvolvimento”, explica o diretor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma

Mesmo online o evento terá o Hackathon (uma semana de desafios, soluções e mentoria), onde equipes de 04 a 06 pessoas vão resolver um problema real. As três equipes melhores classificadas levam um prêmio em dinheiro e o tema desse ano será “Smart City”. O Netec, fusão de networking, tecnologia e empreendedorismo, é focado em ajudar os jovens a iniciarem seu primeiro negócio.

“Para quem já tem o seu próprio negócio, uma boa pedida é o Talk Show de Estratégias Empresariais, um papo direto com alguns empresários que inovaram e deram um grande up em seus negócios”, reforça Azuma.

Além de diversas palestras e oficinas haverá lives, com atrações principais como Murilo Gun, sobre criatividade e inovação, Camila Farani, uma das Sharks do Shark Tank, e para finalizar, “Lambda Lambda Lambda Nerds” Jovem Nerd e Azaghal!

As inscrições terminam nesta quarta feira (14), na página do evento http://www.empreendeweek.com. br/